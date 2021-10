Beauvais Beauvais Beauvais, Oise Visite rencontre : Photaumnales 2021 Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Visite rencontre : Photaumnales 2021 Beauvais, 20 novembre 2021, Beauvais. Visite rencontre : Photaumnales 2021 Beauvais

2021-11-20 – 2021-11-20

Beauvais Oise Samedi20 novembre à 15h – Le Quadrilatère Rencontres avec :

– Lee Shulman autour de l’exposition « The Anonymous Project ».

– Francis Dubuc et Fred Boucher autour de l’exposition « C’est la fête » Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France Samedi20 novembre à 15h – Le Quadrilatère Rencontres avec :

Beauvais

dernière mise à jour : 2021-10-23 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville Beauvais