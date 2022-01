VISITE-RENCONTRE | Le musée, ça me dit ! Musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Le musée vous accueille exceptionnellement un samedi par mois pour une visite-rencontre privilégiée avec les collections et l’extraordinaire histoire de la famille Dumas. Ça vous dit ? Dates : * samedi 5 février 2022 * samedi 5 mars 2022 * samedi 2 avril 2022 * samedi 7 mai 2022 * samedi 11 juin 2022 * samedi 16 juillet 2022 Horaire : à 10h (durée : 1h30) Tarif : 4,45 € Tous publics, à partir de 8 ans Réservation obligatoire au 03 23 96 23 30 et à [[musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr](mailto:musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr)](mailto:musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr)

