Roubaix La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Nord, Roubaix Visite-rencontre avec Les Yeux d’Argos La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Visite-rencontre avec Les Yeux d’Argos La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile, 23 octobre 2021, Roubaix. Visite-rencontre avec Les Yeux d’Argos

le samedi 23 octobre à La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile

_RoubaixGraphie_ est une mise en scène contemporaine et artistique de l’histoire de Roubaix de 1850 à nos jours. Elle expose le regard actuel des Roubaisiens sur les quartiers de la ville, leur histoire et celle des bâtiments. Le collectif d’artistes « Les Yeux d’Argos » est parti à la rencontre d’habitants pour enregistrer leurs récits et les mettre en scène à La Manufacture. Ils vous accueillent pour vous expliquer le projet et vous guider dans l’exposition.

Gratuit. Sur réservation auprès de La Manufacture ou de l’Office de Tourisme. de Roubaix

autour de l’exposition RoubaixGraphie La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache 59100 Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T15:00:00;2021-10-23T15:00:00 2021-10-23T16:00:00;2021-10-23T16:00:00 2021-10-23T17:00:00;2021-10-23T17:00:00 2021-10-23T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Adresse 29 avenue Julien Lagache 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix