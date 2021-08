Roubaix La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Nord, Roubaix Visite-Rencontre avec Aurélia Jaubert La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Visite-Rencontre avec Aurélia Jaubert La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile, 29 août 2021, Roubaix. Visite-Rencontre avec Aurélia Jaubert

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile, le dimanche 29 août à 15:00

A l’occasion du dernier week-end de l’exposition, découvrez les oeuvres de “Faire Tapisserie” avec l’artiste Aurélia Jaubert, qui vous accompagnera à la découverte de son travail singulier. Faire tapisserie : « rester à sa place en étant réduite à un objet décoratif » ou « ne pas être invitée à danser »… Comme un pied de nez à cette expression désuète, Aurélia Jaubert ainsi que les artistes conviés à participer à cette exposition, replacent la tapisserie au cœur des enjeux et des questionnements contemporains. En réutilisant des fragments de canevas ou de tapisserie ainsi que certains codes artistiques attachés à cette pratique puis en les détournant, ces artistes réaffirment la capacité créative de ce médium. Ainsi la tapisserie n’est plus seulement cet objet décoratif et populaire mais redevient un art “noble” grâce auquel l’artiste témoigne de son regard contemporain sur le monde et ses représentations, souvent avec humour

Gratuit sur réservation

Visitez l’exposition “Faire Tapisserie” avec l’artiste Aurélia Jaubert La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-29T15:00:00 2021-08-29T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Adresse 29 avenue Julien Lagache Ville Roubaix lieuville La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix