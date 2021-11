Albi Hôtel Rochegude Albi, Tarn Visite – Rencontre autour d’une exposition du centre d’art Le Lait Hôtel Rochegude Albi Catégories d’évènement: Albi

Hôtel Rochegude, le mercredi 10 novembre à 15:00

**Exposition** **_«Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée»_** qui regroupe les **créations originales de 16 jeunes** diplômé.es en art, design et design graphique de l’école des beaux-arts de Toulouse (l’isdaT). Une chance pour eux d’exposer dans un lieu dédié à leurs travaux -aussi variés qu’ils soient-, comme pour nous, de découvrir le panorama artistique offert par cette nouvelle génération ! Une sortie sur l’exposition est donc organisée par la MJC et animée par la médiatrice du centre d’art Le LAIT qui saura vous faire plonger au cœur de l’expo. Rencontre avec les artistes: discussions, échanges sur la pratique de chacun, sur la notion d’artiste …

Gratuit – inscription obligatoire – ouvert aux 12/25 ans

