Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne, Meilhan-sur-Garonne Visite randonnée Meilhan à la Fraiche Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Meilhan-sur-Garonne

Visite randonnée Meilhan à la Fraiche Meilhan-sur-Garonne, 12 août 2021-12 août 2021, Meilhan-sur-Garonne. Visite randonnée Meilhan à la Fraiche 2021-08-12 08:30:00 – 2021-08-12 10:00:00

Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne Meilhan-sur-Garonne Visite randonnée de Meilhan-sur-Garonne, le jeudi 12 août à 8h30 du matin. Durée 1h30.

Cette visite randonnée s’adresse au plus sportifs d’entre vous : sur un parcours de 4km, Stéphane vous fera découvrir l’histoire de Meilhan, de son fleuve et de son canal.

Sur réservation. Visite randonnée de Meilhan-sur-Garonne, le jeudi 12 août à 8h30 du matin. Durée 1h30.

Cette visite randonnée s’adresse au plus sportifs d’entre vous : sur un parcours de 4km, Stéphane vous fera découvrir l’histoire de Meilhan, de son fleuve et de son canal.

Sur réservation. Visite randonnée de Meilhan-sur-Garonne, le jeudi 12 août à 8h30 du matin. Durée 1h30.

Cette visite randonnée s’adresse au plus sportifs d’entre vous : sur un parcours de 4km, Stéphane vous fera découvrir l’histoire de Meilhan, de son fleuve et de son canal.

Sur réservation. Visite randonnée de Meilhan-sur-Garonne, le jeudi 12 août à 8h30 du matin. Durée 1h30.

Cette visite randonnée s’adresse au plus sportifs d’entre vous : sur un parcours de 4km, Stéphane vous fera découvrir l’histoire de Meilhan, de son fleuve et de son canal.

Sur réservation. OTVG

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Meilhan-sur-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Meilhan-sur-Garonne Adresse Ville Meilhan-sur-Garonne lieuville 44.52151#0.03617