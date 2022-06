Visite Randonnée Guidée à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Catégories d’évènement: 46160

Marcilhac-sur-Célé

Visite Randonnée Guidée à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé, 23 août 2022, Marcilhac-sur-Célé. Visite Randonnée Guidée à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé

2022-08-23 – 2022-08-23

Marcilhac-sur-Célé 46160 2h de marche environ. Prévoir des chaussures adaptées.

sur réservation Le plateau caussenard dominant Marcilhac-sur-Célé est riche d’un exceptionnel patrimoine bâti en pierres sèches. Caselles, murets… cette architecture et ce savoir-faire emblématique se décline même dans le bâti contemporain. 2h de marche environ. Prévoir des chaussures adaptées. 2h de marche environ. Prévoir des chaussures adaptées.

sur réservation @service patrimoine Grand Figeac

Marcilhac-sur-Célé

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 46160, Marcilhac-sur-Célé Autres Lieu Marcilhac-sur-Célé Adresse Ville Marcilhac-sur-Célé lieuville Marcilhac-sur-Célé Departement 46160

Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé 46160 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcilhac-sur-cele/

Visite Randonnée Guidée à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé 2022-08-23 was last modified: by Visite Randonnée Guidée à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé 23 août 2022 46160 Marcilhac-sur-Célé

Marcilhac-sur-Célé 46160