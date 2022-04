Visite randonnée : Groupement Hydroélectrique SHEM Louron Génos Génos Catégories d’évènement: Génos

Hautes-Pyrénées

Visite randonnée : Groupement Hydroélectrique SHEM Louron Génos, 26 juillet 2022, Génos. Visite randonnée : Groupement Hydroélectrique SHEM Louron Parking Pont-de-Prat GENOS Génos

2022-07-26 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-26 17:00:00 17:00:00 Parking Pont-de-Prat GENOS

Génos Hautes-Pyrénées Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 avant la veille 17h.

Repas au refuge sur réservation lors de l’inscription.

Prévoir chaussures de marche.

Durée : 9h à 17h.

Dénivelé + 450 m. En partenariat avec la SHEM, une guide conférencière du Pays d’art et d’histoire vous fera découvrir l’histoire des centrales de la SHEM. Cette visite se poursuivra par une randonnée encadrée par un accompagnateur en montagne et une animatrice Natura 2000, vers la centrale de Lassoula. Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 avant la veille 17h.

Parking Pont-de-Prat GENOS Génos

