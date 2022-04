Visite racontée et gourmande de Ribeauvillé Ribeauvillé, 12 juillet 2022, Ribeauvillé.

Visite racontée et gourmande de Ribeauvillé Ribeauvillé

2022-07-12 16:30:00 – 2022-08-30 18:30:00

Ribeauvillé Haut-Rhin

Partez à la découverte de cette cité médiévale avec un guide-conférencier qui vous fera découvrir son histoire et ses légende pour en percer tous les secrets. Arpentez les petites ruelles, les cours intérieures… à la découverte des plus beaux endroits, même les plus cachés ! La visite sera suivie d’une découverte gourmande de produits locaux. Vous y retrouverez à chaque fois un vigneron qui vous fera déguster ses vins. Des artisans, commerçants et sites touristiques seront également présents pour vous faire goûter leurs spécialités et découvrir leur activité à l’occasion de ce moment convivial.

Pass sanitaire obligatoire

Partez à la découverte de Ribeauvillé et de ses secrets en parcourant ses rues médiévales accompagnés d’un guide. Une dégustation de produits locaux suivra cette visite et vous permettra de rencontrer un viticulteur, des artisans et commerçants du territoire.

Ribeauvillé

