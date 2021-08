Cognac Fondation d'entreprise Martell Charente, Cognac Visite racontée de l’exposition « Places to be » Fondation d’entreprise Martell Cognac Catégories d’évènement: Charente

Fondation d’entreprise Martell, le dimanche 19 septembre à 16:00

### « Places to be » est une exposition immersive consacrée au design. Cette exposition réunit 14 designers internationaux autour d’un projet commun : créer un lieu unique d’habitation constitué de pièces de vie conçues par chacun d’entre eux.

Gratuit. Réservation obligatoire.

« Places to be » est une exposition immersive consacrée au design.

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

