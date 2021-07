Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Visite : Quand l’architecture contemporaine rencontre les monuments Historiques Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Visite : Quand l’architecture contemporaine rencontre les monuments Historiques Luxeuil-les-Bains, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Luxeuil-les-Bains. Visite : Quand l’architecture contemporaine rencontre les monuments Historiques 2021-07-13 – 2021-07-13 Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Luxeuil-les-Bains 0 0 EUR Dans le cadre des Rendez-vous du terroir.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 18h.

Sur inscription.

Visite, et dégustation proposée.

Détails Catégories d'évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains