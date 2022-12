Visite « P’tits loups » Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Catégories d’évènement: Jura

Visite « P'tits loups » 28 décembre 2022, Moirans-en-Montagne, Musée du jouet, 3 rue du Murgin

2022-12-28 11:00:00 – 2022-12-28 11:30:00

Jura EUR Visite petite enfance « P’tits loups »

Nos médiatrices invitent les tout-petits accompagnés de leurs parents à une visite sensorielle mêlant manipulation de jouets, histoires et découvertes ludiques. Durée 30 minutes – Inscription sur place

