Moirans-en-Montagne Jura Des animaux se sont cachés dans les vitrines du musée ! Venez découvrir leur histoire. A 11h00 – Durée 30mn / Inscription sur place (inclus dans le billet d’entrée).

