_**Scolaires, du CM1 à la Terminale.**_ Levez les yeux, et venez découvrir l’histoire du **parc Monceau** et de ses environs. C’est là qu’en 1874, après son retour d’Extrême Orient, le banquier parisien **Henri Cernuschi** fit élever son hôtel particulier, dans un quartier en plein développement. À quelques pas de l’entrée d’un parc qui recèle de bien des surprises, une **pyramide** ou un petit pont copie du célèbre **Rialto**, mais également une plaque commémorant le premier saut en parachute, sans oublier bien sûr l’œuvre de **Claude Nicolas Ledoux**. Il y a bien des choses à découvrir et le parcours éclaire la transformation du quartier du X**VIIIème au XXème siècle.** **Modalités pratiques :** RDV devant la Rotonde à l’entrée du parc Monceau (Métro Monceau). Pas de vestiaire, merci de prévoir des sacs légers. Sur demande, possibilité pour les enseignants et leurs classes de poursuivre cette visite-promenade par une visite libre des collections permanentes du musée Cernuschi. **Pour tout renseignement :** Service des publics du musée Cernuschi Mail : [cernuschi.reservation@paris.fr](mailto:cernuschi.reservation@paris.fr)

Levez les yeux, et venez découvrir l'histoire du parc Monceau et de ses environs.

