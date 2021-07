Paris Jardin des Tuileries,entrée Lemonnier Paris Visite-promenade Jardin des Tuileries,entrée Lemonnier Paris Catégorie d’évènement: Paris

le samedi 18 septembre

Femmes sculptées, femmes sculptrices : Peuplé de dieux et de nymphes en marbre, le jardin des Tuileries offre aux yeux des promeneurs de nombreuses figures de femmes sculptées. Elles racontent des histoires de femmes dominées ou dominatrices, douces ou cruelles, des histoires parfois insolites, pour la plupart tirées de la mythologie gréco-romaine. Mais d’autres sculptures, plus récentes, sont l’œuvre de femmes qui, à force de ténacité, sont parvenues à s’imposer dans un univers majoritairement masculin. De l’Antiquité à Louise Bourgeois, cette visite-promenade apporte un regard renouvelé sur le riche patrimoine de ce jardin qui, rappelons-le, fut créé par une femme, Catherine de Médicis.

gratuit, sans réservation ; nombre de places limité en fonction des normes sanitaires en vigueur

gratuit, sans réservation ; nombre de places limité en fonction des normes sanitaires en vigueur

Que racontent ces statues qui représentent des femmes, si nombreuses aux Tuileries ? Comment les femmes sont-elles elles-mêmes parvenues au rang d'artistes ? Une visite qui renouvelle le regard.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00

