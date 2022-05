Visite-promenade en famille : La crypte dessous-dessus Crypte archéologique de l’île de la Cité Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visite-promenade en famille : La crypte dessous-dessus Crypte archéologique de l’île de la Cité, 21 mai 2022, Paris. Le samedi 27 août 2022

de 14h30 à 16h00

Le samedi 06 août 2022

de 14h30 à 16h00

Le samedi 30 juillet 2022

de 14h30 à 16h00

Le samedi 02 juillet 2022

de 14h30 à 16h00

Le samedi 04 juin 2022

de 14h30 à 16h00

Le samedi 21 mai 2022

de 14h30 à 16h00

. payant Plein : 10 euros Réduit : 8 euros

Venez explorer les vestiges de Paris dans la Crypte archéologique de l’île de la cité et autour de la cathédrale Notre-Dame! Au départ de la Crypte archéologique de l’île de la Cité, découvrez les vestiges de cette partie ancienne de la capitale. Puis, poursuivez l’exploration sur le parvis et autour de la cathédrale Notre-Dame. EN FAMILLE Enfants à partir de 6 ans. Crypte archéologique de l’île de la Cité Place Jean-Paul II 75004 Paris Contact : https://www.crypte.paris.fr/fr/activites/la-crypte-dessous-dessus https://www.crypte.paris.fr/fr/activites/la-crypte-dessous-dessus

Crypte archéologique de l’île de la cité – Histoire de Paris La Crypte dessous-dessus

Détails Catégories d'évènement: île de France, Paris Autres Lieu Crypte archéologique de l'île de la Cité Adresse Place Jean-Paul II Ville Paris

