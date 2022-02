Visite : Promenade du square Roger Stéphane au jardin Catherine Labouré Promenade du square Roger Stéphane au jardin Catherine Labouré Paris Catégories d’évènement: île de France

Du charmant square Roger Stéphane notre promenade nous conduit au square Catherine Labouré, ancien potager du couvent des Filles de la Charité, à l’atmosphère bucolique, en passant par le square Boucicaut et le jardin des missions Étrangères. Mercredi 30 mars 14h30 Visite : Promenade du square Roger Stéphane au jardin Catherine Labouré Du charmant square Roger Stéphane notre promenade nous conduit au square Catherine Labouré, ancien potager du couvent des Filles de la Charité, à l’atmosphère bucolique, en passant par le square Boucicaut et le jardin des missions Étrangères. Rendez-vous : à l’entrée du square Roger Stéphane rue Récamier Promenade du square Roger Stéphane au jardin Catherine Labouré à l’entrée du square Roger Stéphane rue Récamier Paris 75007 Contact : Balade

