À l’occasion de la sixième édition des Journées nationales de l’architecture, admirez le temps d’une visite-promenade, les trésors architecturaux du quartier de la Plaine Monceau. Des hôtels particuliers, insolites et colorés, aux styles extravagants… Des demeures de briques et de pierres, qui racontent bien des histoires… Avec Cécile Gastaldo, historienne de l’art. Départ du musée.

Réservation obligatoire en ligne – Tarif : 8€ / TR 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T14:30:00 2021-10-17T16:00:00

