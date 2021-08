Paris Musée national Jean-Jacques-Henner Paris Visite-promenade architecturale de la Plaine Monceau Musée national Jean-Jacques-Henner Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite-promenade architecturale de la Plaine Monceau Musée national Jean-Jacques-Henner, 19 septembre 2021, Paris. Visite-promenade architecturale de la Plaine Monceau

Musée national Jean-Jacques-Henner, le dimanche 19 septembre à 14:30

Pour célébrer les Journées européennes du patrimoine 2020, partez à la découverte d’un patrimoine bâti singulier de la fin du XIXe siècle : les hôtels particuliers du quartier de la Plaine Monceau. De l’hôtel Gaillard à l’hôtel Guerlain en passant par l’hôtel de Sarah Bernhardt ou de la Belle Otero, vous n’en croirez pas vos yeux… Départ devant le musée.

Nombre de places limitées sur inscription.

Pour célébrer les Journées européennes du patrimoine 2020, partez à la découverte d’un patrimoine architectural de la Plaine Monceau. Musée national Jean-Jacques-Henner 43 avenue de Villiers 75017 Paris Paris Paris 17e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée national Jean-Jacques-Henner Adresse 43 avenue de Villiers 75017 Paris Ville Paris lieuville Musée national Jean-Jacques-Henner Paris