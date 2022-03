Visite producteur Sève de Bouleau bio du Forez Poncins Poncins Catégories d’évènement: Loire

Visite producteur Sève de Bouleau bio du Forez Poncins, 19 mars 2022, Poncins. RDV à l'atelier – Réservation obligatoire 2075 route de Precivet, Lieu dit Grataloup

2022-03-19

Poncins Loire Poncins EUR 6 6 Partez à la rencontre de Vincent Thiollier, récoltant de sève de bouleau bio dans le Forez. Vous découvrirez son travail au cœur de son exploitation en forêt ainsi que son atelier et apprendrez tout sur les vertus de cet arbre.

visites@forez-est.com +33 4 77 28 67 70

