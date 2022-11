Visite privilégiée de l’exposition En quête d’identité(s)

2022-12-11 14:30:00 – 2022-12-11 16:30:00 En quête d’identité(s) une exposition-dossier sur le portrait jusqu’au 26 février 2023

À travers une sélection resserrée de tirages puisés dans la riche collection du musée, l’accrochage sonde la capacité de la photographie à saisir l’essence d’une personne, à dessiner les contours de son identité, de sa culture ou de l’époque dans laquelle elle vit, travaille, etc.

Que ce soit sous la forme de reportages ou en interrogeant de manière plasticienne l’apparition de l’image, les photographes ont abordé l’exercice du portrait de manières très différentes. Réalistes ou fictifs, frontaux ou allusifs, ces portraits reflètent donc la variété des aspirations artistiques de leurs créateurs : saisir l’énergie profonde du modèle pour Richard Avedon et Yousuf Karsh, témoigner de la dignité de la figure du travailleur pour Frantisek Kollar et Dorothea Lange, raviver la mémoire de figures disparues pour Véronique Ellena…



Les photographes exposés :

Vasco Ascolini / Richard Avedon / Jacques Clauzel / Lucien Clergue /Imogen Cunningham / Véronique Ellena / Yousuf Karsh / François Kollar /Dorothea Lange / Emmanuel Sougez / Linda Wolf / Edward Weston



Gratuit, sur réservation uniquement, avant le vendredi 9 décembre au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr Visite privilégiée avec le commissaire de l’exposition En quête d’identités(s). dernière mise à jour : 2022-11-09 par

