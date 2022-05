Visite privilège

Visite privilège, 20 juillet 2022, . Visite privilège

2022-07-20 – 2022-07-20 6 EUR Durant trois soirées d’été, profitez d’un accès privatif au parc du Logis royal après la fermeture. Vous prendrez votre pique-nique tiré du sac dans ce lieu d’exception. La guide vous confiera alors une énigme à résoudre pour accéder à deux autres sites patrimoniaux. Une visite exceptionnelle de ces lieux, dont on garde le secret, vous sera proposée pour un moment de découverte très privilégié !

Sur inscription auprès de l'office de tourisme. Isabelle Bardiau dernière mise à jour : 2022-05-08 par

