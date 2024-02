Visite privilège « Tonnerre de Brest » Musée National de la Marine Brest, mercredi 28 février 2024.

Visite privilège « Tonnerre de Brest » Musée National de la Marine Brest Finistère

Canonniers à vos postes ! Dans un cadre privilégié et intimiste, découvrez les souterrains du château, et comprenez enfin l’origine de la fameuse expression du capitaine Haddock et vivez l’expérience d’un servant de canon, autour d’une monumentale réplique.

Informations pratiques :

Attention, la visite nécessite une bonne condition physique. Prévoir une lampe de poche.

Durée 2h

A partir de 8 ans.

Sur inscription (à partir du lundi 2 Octobre) auprès du Musée National de la Marine par mail ou téléphone.

Nombre de place limité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 18:30:00

fin : 2024-02-28 20:30:00

Musée National de la Marine Boulevard de la Marine

Brest 29200 Finistère Bretagne brest@musee-marine.fr

