Visite Privilège de Sancerre, La médiévale Sancerre Catégories d’Évènement: Cher

Sancerre

Visite Privilège de Sancerre, La médiévale, 10 avril 2023, Sancerre . Visite Privilège de Sancerre, La médiévale Esplanade Porte Cesar Sancerre Cher

2023-04-10 11:00:00 – 2023-05-17 Sancerre

Cher La “Visite privilège de Sancerre la Médiévale” vous plonge au cœur de l’histoire de Sancerre, à travers un parcours où les nombreux monuments historiques dévoilent leurs secrets. En préambule, vous profitez d’une vue imprenable sur le Val de Loire et le vignoble. Vous découvrirez le Sancerrois à travers ses charmants villages vignerons et ses paysages façonnés par la main de l’homme. La visite guidée vous mène ensuite dans les ruelles typiques à l’architecture remarquable de la cité médiévale de Sancerre. Notre guide vous conte la riche histoire de la ville, agrémentée de quelques anecdotes. Réservation nécessaire, nombre de places limité. accueil@tourisme-sancerre.com +33 2 48 54 08 21 ©Céline Péchart

Sancerre

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Sancerre Autres Lieu Sancerre Adresse Esplanade Porte Cesar Sancerre Cher Ville Sancerre Departement Cher Lieu Ville Sancerre

Sancerre Sancerre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sancerre /

Visite Privilège de Sancerre, La médiévale 2023-04-10 was last modified: by Visite Privilège de Sancerre, La médiévale Sancerre 10 avril 2023 cher Esplanade Porte César Sancerre Cher Sancerre

Sancerre Cher