Visite privilège de l’Esturgeonnière, 18 avril 2022, Le Teich .

Visite privilège de l’Esturgeonnière

10 rue de Pirac Le Teich Gironde

2022-04-18 – 2022-04-18

Le Teich

Gironde

Laissez-vous guider par Jean et pénétrez dans les espaces confidentiels et réservés de l’Esturgeonnière. Une visite privilège qui s’achève à l’étage de l’espace accueil pour une dégustation de caviar et de chair d’esturgeon en accord avec les vins de notre caviste Sylvain Dessales et un assortiment de produits locaux de la Maison SERVAT choisis pour vous. Une parenthèse délicieuse à offrir ou à s’offrir !

+33 5 56 22 80 46 Office de Tourisme

Esturgeonnière

Le Teich

