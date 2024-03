Visite privilège « Au petit matin, le chant des oiseaux des Jardins » Argoules, dimanche 19 mai 2024.

Avant l’ouverture au public des Jardins, aux moments où les oiseaux chantent le plus, profitez-en pour écouter et apprendre à reconnaitre les oiseaux communs des jardins. Les mêmes espèces sont sûrement chez vous !

A l’écoute des chants et dans un moment privilégié, apprenez avec un guide, à identifier les oiseaux.

Le tarif comprend l’entrée des Jardins et la visite guidée.

Sur réservation au 03 22 23 53 55 1818 18 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 08:30:00

fin : 2024-05-19 10:30:00

Grande Rue

Argoules 80120 Somme Hauts-de-France

L’événement Visite privilège « Au petit matin, le chant des oiseaux des Jardins » Argoules a été mis à jour le 2024-03-20 par SIM Hauts-de-France TERRES ET MERVEILLES