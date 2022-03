Visite privilège au Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse, 22 avril 2022, Montfort-en-Chalosse.

Visite privilège au Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse

2022-04-22 14:15:00 – 2022-04-22 16:00:00

Montfort-en-Chalosse Landes

EUR 6 6 La Chalosse vous offre un autre visage des Landes. A deux pas du bourg, sur le Domaine de Carcher, ce musée vous invite à un voyage dans le temps, au cœur de la vie rurale au 19e siècle. Vous découvrirez la maison de maître meublée avec raffinement, le chai et son pressoir romain, le four à pain, la maison et le jardin du métayer…

Avec son paysage vallonné et verdoyant, la Chalosse offre un autre visage des Landes. C’est dans un écrin de verdure que le Musée de la Chalosse présent un lieu authentique et accueillant, pour toute la famille, à l’image de cette terre généreuse, gourmande et festive !

+33 5 58 98 58 50

Musée de la Chalosse

Montfort-en-Chalosse

