Visite privilège à l'hippodrome un jour de courses La Teste-de-Buch, mercredi 10 avril 2024.

Visite privilège à l’hippodrome un jour de courses La Teste-de-Buch Gironde

Accueil du public par votre guide Christel et départ pour une visite insolite du centre d’entrainement, puis entrée gratuite (offerte par la Sté des courses de la Teste de Buch) à l’hippodrome Verre de l’amitié offert aux participants de la visite, découverte des coulisses et de la salle des balances avec un professionnel du monde hippique, et possibilité d’assister aux courses durant toute la journée.

LE + Chaque participant recevra un ticket de pari de 3€ !

Le minimum de participants est de 12 et le maximum est de 15

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 11:30:00

fin : 2024-04-10 13:00:00

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@tourisme-latestedebuch.com

