Visite privée – petit déjeuner avec les singes Kintzheim, 1 septembre 2021, Kintzheim.

2021-09-01 09:00:00 – 2021-12-31 10:30:00

Kintzheim Bas-Rhin

EUR Venez vivre un moment exceptionnel et privilégié accompagné par un guide expérimenté du parc !

Profitez d’une découverte privée du parc avant l’ouverture au public, participez au nourrissage des macaques de Barbarie et bénéficiez d’une initiation à l’observation de cette espèce et de ses comportements.

Cette activité est réservée pour 2 personnes (âgées de 14 ans et plus). Pour faire l’activité en famille ou entre amis à plus de 2, veuillez contacter Stéphanie.

Compris lors de la visite :

Gilet de reporter

Paire de jumelles

Carnet de découverte et stylo

Déroulement de votre visite privée

De 9h à 10h30

Accueil par votre guide

Préparation du « petit déjeuner » des singes

Accès au parc avant l’ouverture au public

Découverte de l’espèce et observation des comportements

A 10h30

Boisson et collation offertes sur notre terrasse

Accès illimité au parc et à ses animations toute la journée

1 entrée gratuite pour visiter le parc un autre jour

