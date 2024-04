Visite privée et cocktail dinatoire au Musée l’Organe – La Demeure du Chaos / Adobe of Chaos Musée l’Organe / La Demeure du Chaos Saint-Romain-au-Mont-d’Or, mercredi 26 juin 2024.

Visite privée et cocktail dinatoire au Musée l’Organe – La Demeure du Chaos / Adobe of Chaos – Mercredi 26 juin, 17h30 Musée l’Organe / La Demeure du Chaos

Début : 2024-06-26T17:30:00+02:00 – 2024-06-26T23:30:00+02:00

Visite médiatisée du parcours muséal de la Demeure du Chaos et du fonds documentaire historique de catalogues et manuscrits de 1700 à nos jours de Artprice, cocktail dinatoire et temps d’échange avec Thierry Ehrmann, auteur de la Demeure du Chaos et Président fondateur d’Artprice.

Evénement gratuit, sur inscription dans la limite des places disponibles (réservations ouvertes prochainement).

Transport aller-retour, depuis le Centre de congrès, organisé et pris en charge par le Musée l’Organe – La Demeure du Chaos / Adobe of Chaos

> Plusieurs départs prévus entre 17:30 et 19:30 (détails à venir)

> Retour entre 22:30 et 0:00

Musée l’Organe / La Demeure du Chaos 17 Rue de la République, 69270 Saint-Romain-au-Mont-d’Or Saint-Romain-au-Mont-d’Or 69270 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes