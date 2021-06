Rouen Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Rouen, Seine-Maritime Visite privée en nocturne Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Visite privée en nocturne Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités), 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Rouen. Visite privée en nocturne

le samedi 3 juillet à Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités)

Les jours qui précèdent l’événement La Nuit des musées des concours sont organisés sur les réseaux sociaux de la RMM et ceux de la Métropole Rouen Normandie. Sous forme de question, les participants gagneront 1 place pour visiter le musée sous forme de conservation avec Mathilde Schneider, Directrice des musées Beauvoisine. 12 personnes pourront bénéficier de la chance de voir les collections la nuit !

Places à gagner via les réseaux sociaux de la RMM.

o Des visites privilégiées à gagner : jouez et remportez une visite privée en nocturne ! Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) 198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T20:30:00;2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T21:30:00;2021-07-03T22:00:00 2021-07-03T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Adresse 198 rue Beauvoisine, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Musées Beauvoisine (Muséum de Rouen et Musée des Antiquités) Rouen