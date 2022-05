Visite privée du château de Meslay Meslay Meslay Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Meslay

Visite privée du château de Meslay Meslay, 4 juin 2022, Meslay. Visite privée du château de Meslay Meslay

2022-06-04 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-04 17:00:00 17:00:00

Meslay Loir-et-Cher Meslay Visite privée du château de Meslay. Découverte des intérieurs du Château : grand salon XVIIIème avec son étonnante galerie de portraits, plus de 1000 objets ayant appartenu à la famille, 400m² de cuisines situé en sous-sol voûté ou encore un magnifique calendrier solaire sur parquet unique en Europe ! Réservation conseillée. A ne pas manquer : visite exclusive par la famille possédant ce château depuis 300 ans ! accueil@chateaudemeslay.com +33 2 54 89 50 42 http://www.chateaudemeslay.com/ Visite privée du château de Meslay. Découverte des intérieurs du Château : grand salon XVIIIème avec son étonnante galerie de portraits, plus de 1000 objets ayant appartenu à la famille, 400m² de cuisines situé en sous-sol voûté ou encore un magnifique calendrier solaire sur parquet unique en Europe ! Réservation conseillée. M. DE BOISFLEURY

Meslay

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Meslay Autres Lieu Meslay Adresse Ville Meslay lieuville Meslay Departement Loir-et-Cher

Meslay Meslay Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meslay/

Visite privée du château de Meslay Meslay 2022-06-04 was last modified: by Visite privée du château de Meslay Meslay Meslay 4 juin 2022 loir-et-cher Meslay

Meslay Loir-et-Cher