Visite Printemps des cimetières Cimetière,rue Romelot. Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Seine-Maritime

Visite Printemps des cimetières Cimetière,rue Romelot., 22 mai 2022, Elbeuf. Visite Printemps des cimetières

Cimetière, rue Romelot., le dimanche 22 mai à 15:00

Cimetière Saint Jean / Visite guidée Entre patrimoine funéraire et découverte des grands industriels qui ont fait l’histoire d’Elbeuf, cette visite donne à voir les détails architecturaux et patrimoniaux de cet admirable cimetière. Rendez-vous devant la porte du cimetière, rue Romelot, Elbeuf sur Seine. Dimanche 22 mai à 15h **Rendez-vous dimanche 22 mai à 15h, devant la porte du cimetière, rue Romelot.**

Gratuit

Entre patrimoine funéraire et découverte des grands industriels qui ont fait l’histoire d’Elbeuf, cette visite donne à voir les détails architecturaux et patrimoniaux de cet admirable cimetière. Cimetière,rue Romelot. Cimetière, rue Romelot. 76500 Elbeuf sur Seine Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T15:00:00 2022-05-22T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Elbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu Cimetière,rue Romelot. Adresse Cimetière, rue Romelot. 76500 Elbeuf sur Seine Ville Elbeuf lieuville Cimetière,rue Romelot. Elbeuf Departement Seine-Maritime

Cimetière,rue Romelot. Elbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elbeuf/

Visite Printemps des cimetières Cimetière,rue Romelot. 2022-05-22 was last modified: by Visite Printemps des cimetières Cimetière,rue Romelot. Cimetière,rue Romelot. 22 mai 2022 cimetière Elbeuf rue Romelot. Elbeuf

Elbeuf Seine-Maritime