Bouches-du-Rhône Visite autour des vestiges archéologiques de Saint-Julien et des collections du musée Ziem.

Visite destinée aux publics en situation de handicap visuel uniquement. Pour les publics non et malvoyants, le service Art, Histoire et Archéologie propose une journée de visite et d’atelier sensoriels.

Gratuit, Inscription obligatoire.

