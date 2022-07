Visite : Prière de toucher

2022-07-27 – 2022-07-27 Vous avez toujours voulu braver l’interdit de toucher au musée ? Les médiatrices vous proposeront de petites manipulations autour de l’exposition « Muséosciences ». Pour les plus jeunes et les moins jeunes !

Mercredi 27 juillet 2022 de 14h à 16h.

En salle.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Tarif : activité gratuite comprise dans le prix d’entrée au musée (TP : 7 € / TR : 4 € / gratuit pour les moins de 26 ans).

