Visite “Prestige” du Château Abbadia Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Visite “Prestige” du Château Abbadia Hendaye, 25 juin 2022, Hendaye. Visite “Prestige” du Château Abbadia Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye

2022-06-25 – 2022-06-25 Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Réservation obligatoire. Laissez-vous envoûter par les décors somptueux d’Abbadia et accédez à certains éléments d’archives.

Partagez exceptionnellement un café ou un jus de fruit autour d’une table du XIXème siècle pour un moment d’échange et de convivialité. Antoine d’Abbadie n’aura plus de secrets pour vous ! Il est conseillé de se présenter à l’accueil du Château 15 minutes avant. Il ne sera plus possible de rejoindre la visite après son commencement.

Stationnement PMR uniquement dans l’enceinte du Château. Abbadia, le Château-Observatoire

Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye

