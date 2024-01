Visite préparatoire exposition Myriam Mihindou Musée du quai Branly Jacques Chirac Paris, jeudi 29 février 2024.

Visite préparatoire exposition Myriam Mihindou Invitation à l’artiste contemporaine Myriam Mihindou, pour une œuvre immersive et sonore construite en résonance avec la collection d’instruments de musique conservée au musée. Jeudi 29 février, 18h30 Musée du quai Branly Jacques Chirac Gratuite sur réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-29T18:30:00+01:00 – 2024-02-29T19:30:00+01:00

Fin : 2024-02-29T18:30:00+01:00 – 2024-02-29T19:30:00+01:00

VISITE PRÉPARATOIRE DE L’EXPOSITION MYRIAM MIHINDOU

Découvrez à 18h30 tous les secrets de l’exposition avec un guide conférencier.

Invitée à réinvestir la galerie Marc Ladreit de Lacharrière, l’artiste franco-gabonaise Myriam Mihindou propose une installation inédite qui célèbre la culture punu par le biais des collections d’instruments de musique et des archives sonores conservées au musée. Par le travail de la céramique, l’assemblage d’objets, de sculptures, de formes, de matières, de sons et les interactions suscitées avec les visiteurs, elle propose une œuvre qui donne à voir, entendre et ressentir la relation qu’elle entretient avec sa culture.

Myriam Mihindou rend hommage aux pleureuses punu, dont elle fait elle-même partie, véritables accompagnatrices d’âmes qui guident les défunts vers l’au-delà et les vivants dans leur deuil. Elle réinterroge une pratique ancestrale ainsi que les récits et les mythes qui l’accompagnent et, par son œuvre plurielle, « totale, performative, organique et corporelle » comme elle aime à le souligner, met en évidence la vertu cathartique des chants et des larmes de ces femmes sur le corps social et individuel.

Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly, 75007 PARIS Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservations@quaibranly.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 56 61 71 72 »}]

Myriam Mihindou musique instruments

©musée du quai Branly- Jacques Chirac