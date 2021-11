Paris MEP - Maison européenne de la Photographie Paris Visite préparatoire de l’exposition Samuel Fosso à la MEP MEP – Maison européenne de la Photographie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Nombre de participants : 30 maximum. Durée de la visite : 1h30. Tarif : gratuité (sur présentation du Pass Éducation ou d’un justificatif de la structure). Réservation par mail obligatoire en précisant vos noms et prénoms, votre établissement et la discipline enseignée. À chaque nouvelle saison d’expositions, une visite commentée est proposée aux enseignants, animateurs et relais du champ social et du handicap en vue de leur préparation et venue en groupe. MEP – Maison européenne de la Photographie 5/7 rue de Fourcy Paris Quartier Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T14:30:00 2021-11-17T16:00:00

