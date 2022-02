Visite pour public non voyants et malvoyants Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Visite pour public non voyants et malvoyants Aix-en-Provence, 26 février 2022, Aix-en-Provence. Visite pour public non voyants et malvoyants Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence

2022-02-26 10:30:00 – 2022-02-26 Place Saint Jean de Malte Musée Granet

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 4 4 Le musée Granet propose pour les visiteurs non voyants et malvoyants une visite descriptive pour adultes, le 26 février à 10h30 : visite descriptive et sensorielle de la galerie de peintures anciennes. L’occasion de découvrir autrement portraits, paysages et natures-mortes.





Limitée à 10 personnes. Pour garantir à tous la découverte de ses espaces et des collections, le musée Granet s'est entouré d'experts issus d'associations marseillaises et aixoises représentatives de chaque type de handicap. Ensemble, ils ont réfléchi à des activités adaptées granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr +33 4 42 52 88 32 http://www.museegranet-aixenprovence.fr/





Limitée à 10 personnes. Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence

