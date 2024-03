Visite pour public non-voyants et mal-voyants Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence, samedi 13 avril 2024.

Pour garantir à tous la découverte de ses espaces et des collections, le musée Granet s’est entouré d’experts issus d’associations marseillaises et aixoises représentatives de chaque type de handicap. Ensemble, ils ont réfléchi à des activités adaptées

Ce mois-ci 13 avril Journée dédiée au handicap visuel.

● à 10h30 Voyages en peintures

Visite descriptive et sensorielle de la galerie de peintures anciennes. L’occasion de découvrir autrement portraits, paysages et natures-mortes

● à 14h atelier d’écriture adapté au handicap visuel, en partenariat avec l’AVH de Marseille. .

Début : 2024-04-13 10:30:00

Place Saint Jean de Malte Musée Granet

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr

