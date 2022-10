Visite pour public malentendants et devenus sourds

Visite pour public malentendants et devenus sourds



2022-11-19 – 2022-11-19 EUR 4 4 Ce mois-ci : Les incontournables du musée

Visite en Langue des Signes Française autour des œuvres principales des collections anciennes et modernes du musée : de l’autoportrait de Rembrandt à la Femme de Venise de Giacometti en passant par le chef-d’œuvre néoclassique d’Ingres Jupiter et Thétis, sans oublier les peintures du maître d’Aix,



Ces visites en LSF et en français accompagnées par une guide-interprète de l’URAPEDA PACA et une médiatrice culturelle du musée, sont conçues et réalisées pour un public individuel de déficients auditifs.

Elles se déroulent les samedis de 10h30 à 12h, sur un créneau où le musée Granet est fermé au public (en dehors des expositions estivales). Cela permet des conditions d’accueil et de visite optimales.



Limitées à 10 personnes. Réservation obligatoire Pour garantir à tous la découverte de ses espaces et des collections, le musée Granet s’est entouré d’experts issus d’associations marseillaises et aixoises représentatives de chaque type de handicap. Ensemble, ils ont réfléchi à des activités adaptées dernière mise à jour : 2022-10-05 par

