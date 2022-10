Visite pour les tout-petits : Bateaux, sur l’eau

2022-11-16 – 2022-11-16 Ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à chanter, faire la ronde ou encore mimer devant les tableaux du musée ! En suivant Fañch et Sterenn, les tout-petits naviguent à travers trois tableaux du musée, pour aller à la rencontre de la mer et des bateaux. Mercredi 16 novembre à 11h15.

Par Aurélie Stéphan, guide-conférencière.

Pour les enfants de 18 mois à 4 ans, accompagné d’un adulte (deux adultes maximum par enfant)

Durée : 45 min

Adultes : 6€ (plein tarif) / 4€ (tarif réduit)

Enfants : gratuit Réservation obligatoire (jauge limitée)

Lors de la réservation, merci de préciser le prénom et la date de naissance de l'enfant.

