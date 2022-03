Visite pour les scolaires et animation apiculture Domaine départemental de Méréville Le Mérévillois Catégories d’évènement: Essonne

Domaine départemental de Méréville, le vendredi 3 juin à 09:00 Inscription obligatoire, nombre de places limité

Avec votre classe, venez découvrir tous les secrets du domaine départemental de Méréville, et participer à des animation exclusives en autour du miel et des abeilles ! Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire 91660 Méréville Le Mérévillois Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T18:00:00

