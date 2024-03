Visite pour les enseignants de l’exposition Marine Peixoto au BAL. . Le BAL Paris, mardi 26 mars 2024.

Visite pour les enseignants de l’exposition Marine Peixoto au BAL. . Invitation pour une visite guidée par un conférencier de la Fabrique du Regard, pôle pédagogique du BAL, de l’exposition au BAL : « « Marine Peixoto. Bercy Street Workout. Photographies. 2020-2023 » Mardi 26 mars, 18h00 Le BAL entrée libre sur inscription

Début : 2024-03-26T18:00:00+01:00 – 2024-03-26T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-26T18:00:00+01:00 – 2024-03-26T19:30:00+01:00

MARINE PEIXOTO, LAURÉATE DE LA 4E ÉDITION DU PRIX LE BAL / ADAGP DE LA JEUNE CRÉATION, EXPOSE SON TRAVAIL AU BAL DU 7 MARS AU 19 MAI 2024.

Le terrain municipal de street workout du parc de Bercy, dans le 12e arrondissement à Paris rassemble quotidiennement de nombreux sportifs. Parmi eux, Medhy, à l’initiative de divers projets et actions visant à faire du lieu plus qu’un terrain de sport, propose en mai 2020 à Marine Peixoto de venir photographier.

Sa pratique prend alors le rythme du terrain, et comme certains font des pompes et des tractions, Marine Peixoto conduit un travail intensif de prises de vues. « Pousser » tous les jours sur le terrain, c’est se sculpter, travailler à une oeuvre. La routine, la répétition des entraînements, le cycle des saisons mettent à l’épreuve sa détermination à « occuper le présent » et la forcent à renouveler sans cesse son point de vue sur une même chose. Cette expérience d’épuisement d’un lieu et d’un regard est aussi un implacable acte de foi envers les autres et envers soi-même.

Forme sculptée de cette matière photographique accumulée depuis 2020, l’installation au BAL réunit plus de 200 tirages.

Au programme :

Visite guidée de l’exposition par Andrés Goldberg, conférencier du BAL ;

Présentation des ressources vous permettant de prolonger la visite avec votre public ;

Présentation de l’offre Pass Culture pour les enseignants, dispositif permettant de financer les visites de l’exposition et les ateliers en classe pour les élèves de la sixième à la terminale.

Le BAL 6, impasse de la défense, 75018 Paris Paris 75018 Quartier des Grandes-Carrières Île-de-France

Marine Peixoto.