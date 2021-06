Genève MEG Genève Visite pour les enseignant-e-s MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

Lors de cette visite nous vous présenterons le programme des médiations scolaires prévues pour l’année 2021 – 2022 ainsi qu’une visite de la nouvelle exposition temporaire: Injustice environnementale – Alternatives autochtones. Veuillez vous inscrire en écrivant à [[publics.meg@ville-ge.ch](mailto:publics.meg@ville-ge.ch)](mailto:publics.meg@ville-ge.ch)

CHF 0.-

Présentation de la programmation et visite guidée à l’intention des enseignant-e-s tous degrés confondus, pour préparer la venue de leurs classes au MEG. Mercredi 13 octobre à 15h30. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

2021-10-13T15:30:00 2021-10-13T17:30:00

