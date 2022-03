Visite pour les enfants : à la découverte de l’évolution de la mode féminine Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Visite pour les enfants : à la découverte de l’évolution de la mode féminine Mulhouse, 13 avril 2022, Mulhouse. Visite pour les enfants : à la découverte de l’évolution de la mode féminine Mulhouse

2022-04-13 15:00:00 – 2022-04-20 17:00:00

Mulhouse Haut-Rhin EUR Après avoir admiré les magnifiques robes présentées dans l’exposition, cet atelier propose de découvrir l’évolution de la silhouette féminine pour comprendre comment on s’habillait autrefois et comment est née la mode contemporaine. Pour les enfants de 7 à 12 ans. +33 3 89 46 83 00 Après avoir admiré les magnifiques robes présentées dans l’exposition, cet atelier propose de découvrir l’évolution de la silhouette féminine pour comprendre comment on s’habillait autrefois et comment est née la mode contemporaine. Pour les enfants de 7 à 12 ans. Mulhouse

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse Ville Mulhouse lieuville Mulhouse Departement Haut-Rhin

Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/

Visite pour les enfants : à la découverte de l’évolution de la mode féminine Mulhouse 2022-04-13 was last modified: by Visite pour les enfants : à la découverte de l’évolution de la mode féminine Mulhouse Mulhouse 13 avril 2022 Haut-Rhin Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin