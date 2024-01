Visite pour enseignants du 2d degré Musée d’Archéologie nationale Musée d’Archéologie Nationale Domaine National de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, mercredi 6 mars 2024.

En partenariat avec le musée Rolin d’Autun et l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), le musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye propose une exposition qui éclaire le destin des villes de la fin de l’Antiquité au début du Moyen Âge, à travers l’exemple d’Augustodunum-Autun (Saône-et-Loire). Le parcours chronologique de l’exposition invite à comprendre l’étroitesse des liens qu’elles ont entretenu avec le pouvoir central de l’Empire romain durant ces siècles troublés, la continuité d’une culture antique qui va s’épanouir sous d’autres formes d’expression dans les productions chrétiennes.

L’exposition D’un Monde à l’Autre. Autun de l’Antiquité au Moyen Âge (17 février 17 juin 2024) dévoile ainsi l’histoire d’une cité emblématique sur près de mille ans. Augustodunum, fondée ex nihilo sous l’empereur Auguste entre 16 et 13 avant J.-C., devient la capitale intellectuelle, économique et politique des Éduens. Elle abrite notamment un centre d’enseignement universitaire renommé à destination de l’élite gauloise, les Écoles méniennes, de grandes domus aux décors somptueux, et se dote d’une parure urbaine monumentale. Partiellement détruite à la fin du IIIe siècle, la ville connaît une phase de reconstruction à l’intérieur de ses remparts. Dans les siècles suivants, Autun devient le siège d’un des plus anciens évêchés de Gaule, puis voit le développement d’établissements chrétiens, lieux de culte et de transmission de la culture classique où sont copiés les textes antiques et liturgiques.

Un dossier pédagogique pour enseignants sera mis en ligne sur le site internet du musée d’Archéologie nationale mi-février il présente le parcours de l’exposition, un dossier iconographique et propose 5 pistes pédagogiques exploitables en collège et lycée agrémentées de liens vers de nombreuses ressources numériques.

Musée d’Archéologie Nationale Domaine National de Saint-Germain-en-Laye Place Charles de Gaulle, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France https://musee-archeologienationale.fr/ [{« type »: « email », « value »: « benoit.dercy@culture.gouv.fr »}]

