Visite pour découvrir les alpagas de la ferme Feularde Estouy, 19 juin 2022, Estouy.

Visite pour découvrir les alpagas de la ferme Feularde Estouy

2022-06-19 15:00:00 – 2022-06-19 16:30:00

Estouy Loiret Estouy

Une visite familiale pour découvrir la ferme et ses nouveaux arrivants, les alpagas.

Plus petit que son cousin le lama, l’alpaga est tout aussi attachant et séduira petits et grands. Originaire du Pérou, vous découvrirez les avantages et la finesse de sa laine.

Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur.

Une visite familiale pour découvrir la ferme et ses nouveaux arrivants, les alpagas.

Plus petit que son cousin le lama, l’alpaga est tout aussi attachant et séduira petits et grands. Originaire du Pérou, vous découvrirez les avantages et la finesse de sa laine.

Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur.

Sophie Guerin

Estouy

dernière mise à jour : 2022-03-12 par