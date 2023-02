Visite : Port 2000 par la terre, 25 février 2023, Le Havre .

Visite : Port 2000 par la terre

Chaussée John Kennedy Le Havre Seine-Maritime

2023-02-25 – 2023-02-25

Le Havre

Seine-Maritime

Destinés au trafic de conteneurs et à l’accueil des plus gros porte-conteneurs, les terminaux de Port 2000 possèdent une capacité annuelle de 3.35 millions d’EVP (équivalent vingt pieds). Offrant une ouverture sur le monde et forts de leur position sur le range Nord européen, les 12 postes à quai de Port 2000 sont aussi reliés à l’ensemble du pays par la route, le rail et le fleuve.

Cette visite vous emmène, en car, sur la digue Sud afin d’admirer l’activité des dockers, les mouvements des conteneurs et les manœuvres des navires. Visualisez la mécanique des transports permettant aux marchandises d’être délivrées sur le territoire national.

Point de rendez-vous : Le Havre Port Center (visite en car)

Durée : 2h30 – A partir de 8 ans

Tarif : 7€

Réservation obligatoire

+33 2 32 74 70 49 https://lehavreportcenter.com/

