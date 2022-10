Visite : Port 2000 par la terre Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime Destiné à l’accueil des porte-conteneurs, Port 2000, inauguré en 2006, disposera prochainement de 12 postes à quai constituant un linéaire de 4200 m. Ce port à la particularité d’être ouvert 24 h / 24 h et 7 / 7.

Cette visite vous emmène, en car, sur la digue Sud de Port 2000 afin d’admirer l’activité des dockers, les mouvements des conteneurs et les manoeuvres des navires ! Cette visite nécessite une inscription au préalable avec une copie d’une pièce d’identité valide pour garantir l’accès administratif à Port 2000. Point de rendez-vous : Le Havre Port Center (visite en car)

Durée : 2h – A partir de 8 ans

Tarif : 7€

